Специалисты приступили к демонтажу новогодней ели на Дворцовой

Дерево уберут с главной площади города завтра ночью.

Рабочие уже прибыли на Дворцовую площадь, чтобы убрать главную новогоднюю ёлку с Дворцовой площади. Процесс завершат завтра ночью — сообщает портал «78.ru».

Несколько дней главную ель поддерживает специальная конструкция. Благодаря ей, дерево не может упасть даже при сильном ветре.

Когда ствол дерева распилят, его отправят на сушку. Из дерева сделают необычные сувениры для детей, как и в прошлом году. Ветки используют в качестве подстилки для животных в городских питомниках.

Ранее стало известно, что в Старый Новый год Ленобласть «пролетела» с новогодней погодой.