За один подход преподаватель выполнил 11 111 двойных прыжков.

Петербургский учитель физкультуры Алексей Коломин установил новый мировой рекорд по прыжкам на скакалке, обогнав американского спортсмена с результатом 10 709 прыжков — сообщает piter.tv.

Алексей работает учителем физкультуры в школе Фрунзенского района. Преподаватель хотел побить мировой рекорд по двойным прыжкам на скакалке за один подход.

В итоге он сделал 11 111 двойных прыжков, побив предыдущее достижение.

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