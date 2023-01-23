Резвая косуля выскочила перед машиной в Выборге

Водитель не сразу понял, что случилось.

Выборг — город, в котором встреча с лисой или зайцем — явление не столь редкое. Этим вечером в районе Папула местным жителям довелось столкнуться с косулей — к счастью, не в прямом смысле слова. Видеозапись опубликовали в группе «Интересный Выборг» «ВКонтакте».

На кадрах видно, как животное внезапно выбегает на трассу, но успешно добирается до другого ее края. Тем не менее, водитель притормозил на всякий случай.

Ранее стало известно, что лоси стали чаще выходить на дороги в Ленобласти – видео.