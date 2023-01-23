Резвая косуля выскочила перед машиной в Выборге

Автор: Анастасия Щербакова
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Водитель не сразу понял, что случилось.

Выборг — город, в котором встреча с лисой или зайцем — явление не столь редкое. Этим вечером в районе Папула местным жителям довелось столкнуться с косулей — к счастью, не в прямом смысле слова. Видеозапись опубликовали в группе «Интересный Выборг» «ВКонтакте».

На кадрах видно, как животное внезапно выбегает на трассу, но успешно добирается до другого ее края. Тем не менее, водитель притормозил на всякий случай.

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