Лоси стали чаще выходить на дороги в Ленобласти – видео

Автор: Гузель Галимова
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Лоси в Ленобласти стали чаще выходить на автодороги из-за январского потепления и небольшого количества снега в лесах.

В частности, инспекторы Северо-Западного Управления Росприроднадзора при осмотре заказника Мшинское болото засняли взрослого лося, который свободно гулял по территории, где высота снежного покрова не превышает нескольких сантиметров.

СЗМУ Росприроднадзора

Обычно в снежную зиму лоси ведут почти оседлый образ жизни — они мало перемещаются, ходят только по знакомым тропам и старым следам. Как только высота снежного покрова снижается, животные начинают активнее перемещаться в поисках пищи.

Автомобилистам, которые заметили вблизи дороги лося, советуют притормозить, а не сигналить и пытаться ускориться.

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20.01.2023 40
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