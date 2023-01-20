Лоси стали чаще выходить на дороги в Ленобласти – видео

Лоси в Ленобласти стали чаще выходить на автодороги из-за январского потепления и небольшого количества снега в лесах.
В частности, инспекторы Северо-Западного Управления Росприроднадзора при осмотре заказника Мшинское болото засняли взрослого лося, который свободно гулял по территории, где высота снежного покрова не превышает нескольких сантиметров.
СЗМУ Росприроднадзора
Обычно в снежную зиму лоси ведут почти оседлый образ жизни — они мало перемещаются, ходят только по знакомым тропам и старым следам. Как только высота снежного покрова снижается, животные начинают активнее перемещаться в поисках пищи.
Автомобилистам, которые заметили вблизи дороги лося, советуют притормозить, а не сигналить и пытаться ускориться.
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20.01.2023 40