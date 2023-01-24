Четыре признака микроинсульта, которые нельзя игнорировать. Но мы стараемся их не замечать

Как сообщает doctorpiter.ru, даже если симптомы прошли самостоятельно, опасность для здоровья остается. Откладывать визит к врачу не следует.

Под «микроинсультом» подразумевают транзиторную ишемическую атаку, чем-то напоминающую инсульт. По статистике, в течение первых 10 дней после такой атаки и без лечения риск повторных сосудистых событий и уже настоящего инсульта многократно возрастает.

Симптомы микроинсульта описаны ниже.

Проблемы со зрением.

Если один глаз или оба внезапно стали хуже видеть, а потом все прошло, возможно, у вас был микроинсульт. В зависимости от того, с каким именно глазом начались проблемы, можно понять, где именно произошел инсульт. Если в правой затылочной доле, то может пострадать левое поле зрения в каждом глазу. И наоборот.

Онемение одной стороны тела и лица.

Это может быть мышечная слабость, паралич, скованность или потеря чувствительности.

Головокружение.

Многие не обращают внимания на головокружение, которое является повседневностью при стрессах и переутомлении. Особенно если все прошло само. В совокупности с другими признаками есть риск, что это признак грядущего инсульта.

Проблемы с речью.

Речь может стать невнятной, тяжело понимать слова окружающих людей. Кроме того, могут возникнуть проблемы с беглостью речи.