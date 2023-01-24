Фото: в зимнем лесу возле деревни Вартемяги нашли экзотические грибы

Марианна Соломко 23 января возле деревни Вартемяги во Всеволожском районе нашла дрожалку оранжевую и ледяные волосы.
Фото: vk.com/grib_spb
Дрожалка оранжевая – гриб со студенистой, не имеющей вкуса и запаха мякотью. Его едят в сыром виде, добавляют в салаты и супы. Ледяные волосы – гриб, напоминающий сосульку или покрытые инеем волосы. Он не съедобен, но поражает воображение.
«Золотой и серебряный фонд грибного царства! Задубели при минус пяти, но как греют взор», – написала автор снимков в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте»
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