Мужчина с обожженными руками встретил пожарных возле Выборга

По информации ivbg.ru, 23 января в 19:53 в экстренные службы сообщили о пожаре в коттеджном поселке «Балаково» в Выборгском районе.

Огонь охватил хозяйственную постройку площадью 15 квадратных метров. На место происшествия прибыла дежурная смена 109 пожарно-спасательной части: восемь спасателей и две спецмашины.

Возгорание ликвидировано к 20:43. Возле горящей постройки спасателей встретил мужчина с ожогами рук. Пострадавшему помогли врачи скорой помощи, от госпитализации он отказался.