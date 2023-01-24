Мужчина с обожженными руками встретил пожарных возле Выборга

По информации ivbg.ru, 23 января в 19:53 в экстренные службы сообщили о пожаре в коттеджном поселке «Балаково» в Выборгском районе.
Огонь охватил хозяйственную постройку площадью 15 квадратных метров. На место происшествия прибыла дежурная смена 109 пожарно-спасательной части: восемь спасателей и две спецмашины.
Возгорание ликвидировано к 20:43. Возле горящей постройки спасателей встретил мужчина с ожогами рук. Пострадавшему помогли врачи скорой помощи, от госпитализации он отказался.
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19.11.2022 959