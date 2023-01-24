Стало известно, кто может получать выплату на детей до 3 лет из маткапитала в 2023 году

Автор: Анастасия Щербакова
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Минтруд разъяснил правила получения выплаты.

Так, с 1 января этого года семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут получать ежемесячное пособие из средств маткапитала на любого ребенка до 3 лет.

Условия назначения выплаты остались без изменений:

  • получать выплату могут семьи со среднедушевым доходом не выше 2 прожиточных минимумов в регионе;
  • выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости — то есть, не учитывается имущество семьи и не применяется «правило нулевого дохода»;
  • право на получение такой выплаты имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

Размер выплаты — один прожиточный минимум на детей.

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15.01.2023 338
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