Стало известно, кто может получать выплату на детей до 3 лет из маткапитала в 2023 году

Минтруд разъяснил правила получения выплаты.
Так, с 1 января этого года семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут получать ежемесячное пособие из средств маткапитала на любого ребенка до 3 лет.
Условия назначения выплаты остались без изменений:
- получать выплату могут семьи со среднедушевым доходом не выше 2 прожиточных минимумов в регионе;
- выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости — то есть, не учитывается имущество семьи и не применяется «правило нулевого дохода»;
- право на получение такой выплаты имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
Размер выплаты — один прожиточный минимум на детей.
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15.01.2023 338