Стало известно, кто может получать выплату на детей до 3 лет из маткапитала в 2023 году

Минтруд разъяснил правила получения выплаты.

Так, с 1 января этого года семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут получать ежемесячное пособие из средств маткапитала на любого ребенка до 3 лет.

Условия назначения выплаты остались без изменений:

получать выплату могут семьи со среднедушевым доходом не выше 2 прожиточных минимумов в регионе;

выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости — то есть, не учитывается имущество семьи и не применяется «правило нулевого дохода»;

право на получение такой выплаты имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

Размер выплаты — один прожиточный минимум на детей.