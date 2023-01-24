Российским производителям мультфильмов хватит лицензий на иностранный софт до лета

В России истекают лицензии на иностранные программы для создания мультфильмов.
Российская анимационная индустрия сможет использовать западное ПО до лета из-за истечения сроков лицензий на него, сообщает РБК, ссылаясь на главу группы компаний «Рики» (создатель «Смешариков» и «Фиксиков») Юлию Немчину, пишет РБК.
По ее словам, почти все компании в России, задействованные в анимационной индустрии, используют западные программы для работы.
— Пока мы продолжаем работу на старых лицензиях, они будут действовать до лета, — подчеркнула Немчина.
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22.01.2023 99
Глава «Рики» надеется, что после истечения сроков лицензий, решение проблемы удастся найти вместе с Минцифрами.
Немчина отметила, что с техникой, которая нужна для производства мультиков, проблем меньше. Так, у производителя «Смешариков» оборудование было куплено в 2021-м.