Российским производителям мультфильмов хватит лицензий на иностранный софт до лета

В России истекают лицензии на иностранные программы для создания мультфильмов.

Российская анимационная индустрия сможет использовать западное ПО до лета из-за истечения сроков лицензий на него, сообщает РБК, ссылаясь на главу группы компаний «Рики» (создатель «Смешариков» и «Фиксиков») Юлию Немчину, пишет РБК.

По ее словам, почти все компании в России, задействованные в анимационной индустрии, используют западные программы для работы.

— Пока мы продолжаем работу на старых лицензиях, они будут действовать до лета, — подчеркнула Немчина.

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Глава «Рики» надеется, что после истечения сроков лицензий, решение проблемы удастся найти вместе с Минцифрами.

Немчина отметила, что с техникой, которая нужна для производства мультиков, проблем меньше. Так, у производителя «Смешариков» оборудование было куплено в 2021-м.