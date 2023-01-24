Во Всеволожском районе готовится к открытию многопрофильный медицинский комплекс

Центр построен частным инвестором, с которым достигнута предварительная договорённость об интеграции потоков пациентов из Ленобласти

300 тысяч кв метров медицинских и вспомогательных объектов позволят организовать здесь в год до 20 тысяч госпитализаций и проводить около 10 тысяч операций в клинике, оказывать все направления медпомощи онкологическим больным, — рассказал про комплекс глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Комплекс будет принимать пациентов из Ленобласти, которые нуждаются в специализированной и высокотехнологичной помощи по тарифам обязательного медицинского страхования.

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