Компания M&M’s откажется от говорящих конфетных персонажей в рекламе

Бренд конфет, который принадлежит Mars, перестанет использовать персонажей spokescandies.

— За последний год мы внесли некоторые изменения в наших любимых героев. Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определённо не думали, что это взорвёт интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей, — сказано в заявлении компании в Twitter.

В прошлом году M&M’s провела редизайн персонажей. В том числе компания заменила туфли Зелёной на кроссовки, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Петиция за возвращение персонажу туфлей с названием «Оставьте Зелёную сексуальной» на портале Change.org набрала около 20 тысяч подписей.