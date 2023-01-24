Йод попал в список потенциально дефицитных лекарств

В него внесли аспирин, парацетамол, корвалол и йод — в общей сложности перечень включает 97 наименований.

Как пишет РБК, этот список составляет межведомственная комиссия Минздрава, которая была создана в мае прошлого года для предотвращения нехватки лекарств. Она может выдавать разрешение на временное обращение препаратов в иностранной упаковке или допускать ввоз незарегистрированных фармсредств.

С документом ознакомилось издание «Фармацевтический вестник». На своём сайте оно приводит полный список потенциально «дефектурных лекарств». В публикации указано, что Минздрав особо подчёркивает: в перечень препаратов включены те, которые особо востребованы на рынке, и в отношении которых будут принимать меры для обеспечения доступности».