В Кировске волонтеры спасли овчарку из запертой квартиры

Собака, хозяин которой скончался, неделю прожила без еды и воды.

Волонтеры из Кировска спасли огромную кавказскую овчарку по кличке Тема — сообщает 47channel. Собака неделю прожила в запертой квартире без еды и воды рядом с телом своего умершего хозяина.

18 января житель Кировска обратился в службу спасения животных «Легион». Он рассказал, что мужчина, которому он сдавал квартиру не выходит на связь, а собака одиноко скулит за запертой дверью.

23 января волонтеры вскрыли квартиру и обнаружили страшную картину. Овчарка спокойна сидела рядом с погибшим хозяином без еды и воды. К волонтерам не проявляла никакой агрессии. Оказалось, что владелец животного покончил с собой.

Об этом рассказали родственникам погибшего. Но добродушный пес оказался им не нужен. Собаку доставили в приют Ржевка, где для него собираются найти нового хозяина.

Фото: 47channel.ru

Ранее стало известно, что резвая косуля выскочила перед машиной в Выборге.