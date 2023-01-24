Никита Михалков вышел из больницы

Его состояние еще не идеально.

Появились обнадеживающие новости о режиссере Никите Михалкове, за здоровье которого в последнее время так переживали поклонники. Ему стало лучше, и его выписали из больницы. Об этом сам Михалков сообщил в своем telegram-канале.

«Дорогие мои друзья! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», — поделился режиссер, добавив, что какое-то время понадобится на восстановление.

Напомним, в начале января 77-летний Никита Михалков оказался в реанимации с двусторонней пневмонией.

Ранее стало известно, что Стал известен жуткий диагноз режиссера Никиты Михалкова: «Легочная ткань плавится от пневмококка».