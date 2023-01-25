На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 января

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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27.11.2022 2073
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22,57,84,85,96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
- км 14 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, замена СБО.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480,484,487,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;
- км 528 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 24.01 до 08:00 25.01.2023, уборка снежных валов;
- км 139-141 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и выправка дорожных знаков;
- км 15-27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка съездов;
- км 26-27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ШЗЭ;
- км 74-78 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 33+399 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, уборка снежных валов;
- км 2-45, км 70-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочерёдно.