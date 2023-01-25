Военнослужащий из Соснового Бора погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Соснового Бора Ленобласти Андрей Николашин.

Соболезнования родным и близким военнослужащего выразил глава региона Александр Дрозденко.

«Мы прощаемся с доблестным ленинградцем, защитником Родины, настоящим патриотом России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Андрея Андреевича Николашина, его друзьям и товарищам по оружию», — говорится в сообщении.