Военнослужащий из Соснового Бора погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Соснового Бора Ленобласти Андрей Николашин.
Соболезнования родным и близким военнослужащего выразил глава региона Александр Дрозденко.
«Мы прощаемся с доблестным ленинградцем, защитником Родины, настоящим патриотом России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Андрея Андреевича Николашина, его друзьям и товарищам по оружию», — говорится в сообщении.
Вам будет интересно
В Выборгском районе Ленобласти 21 января состоялись церемонии прощания с погибшими на Украине Виталием Вакуновым и Ильей Харламкиным. Вместе с родными...
23.01.2023 220