В Выборгском районе простились с погибшими на Украине Виталием Вакуновым и Ильей Харламкиным

В Выборгском районе Ленобласти 21 января состоялись церемонии прощания с погибшими на Украине Виталием Вакуновым и Ильей Харламкиным.

Вместе с родными и близкими бойцов отдать дань уважения и почтить память земляков пришли друзья, сослуживцы, жители Выборгского района и официальные лица.

Виталию Вакунову было 43 года. Он окончил школу №8 в Выборге. Был одним участником боевых действий во время второй чеченской кампании.

Фото здесь и далее: администрация Выборгского района

Илье Харламкину было 28 лет. Он родился в Каменногорске, отучился в местной школе, окончил Выборгский политехнический колледж «Александровский» и работал на Каменногорском карьероуправлении.