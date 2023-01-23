В Выборгском районе простились с погибшими на Украине Виталием Вакуновым и Ильей Харламкиным

В Выборгском районе Ленобласти 21 января состоялись церемонии прощания с погибшими на Украине Виталием Вакуновым и Ильей Харламкиным.
Вместе с родными и близкими бойцов отдать дань уважения и почтить память земляков пришли друзья, сослуживцы, жители Выборгского района и официальные лица.
Виталию Вакунову было 43 года. Он окончил школу №8 в Выборге. Был одним участником боевых действий во время второй чеченской кампании.
Фото здесь и далее: администрация Выборгского района
Илье Харламкину было 28 лет. Он родился в Каменногорске, отучился в местной школе, окончил Выборгский политехнический колледж «Александровский» и работал на Каменногорском карьероуправлении.
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