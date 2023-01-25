Работодатели Ленобласти в среднем готовы платить сотрудникам 52 тыс. рублей в месяц

Эксперты портала HeadHunter проанализировали более 160 тысяч вакансий и выяснили, что в январе 2023 года средняя предлагаемая зарплата выросла на 3% по сравнению с пошлым годом.

Работодатели Ленобласти в среднем готовы платить сотрудникам 52 465 рублей в месяц. При этом размер предлагаемой зарплаты оказалась на 7% ниже общероссийских показателей — 56 276 рублей. В Северо-Западном округе работодатели обычно предлагают сотрудникам почти 59 тысяч рублей. Лидером в этом регионе стал Петербург — 65 тысяч рублей.

Больше всех в регионе готовы платить топ-менеджерам — до 65 тысяч рублей, работникам сферы закупок — до 64 тысяч, и работники ИТ — до 63 тысяч.