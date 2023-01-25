В поселке Плодовое открыта новая амбулатория

В отдельном крыле амбулатории готовы к заселению две двухкомнатные квартиры для медицинских работников.

«Это абсолютно современный уровень оказания медицинской помощи. Сегодня мы активно развиваем первичное звено здравоохранения, улучшаем доступность медицинской помощи. Думаю, пациенты оценят высокий медицинский стандарт», ― прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.

К амбулатории прикреплено 2245 человек ― жителей поселков Плодовое, Веснино, Солнечное, Тракторное. Оказываться помощь будет также жителям приближенных крупных населенных пунктов Суходолье, Саперное, Громово. Амбулатория рассчитана на 65 посещений в смену. В здании развернуто пять коек дневного стационара, а также разместились кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога и гинеколога, а также дневной стационар на четыре койки. В отдельном блоке для работников предусмотрены две двухкомнатные квартиры с отделкой.

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