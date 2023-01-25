В поселке Плодовое открыта новая амбулатория

В отдельном крыле амбулатории готовы к заселению две двухкомнатные квартиры для медицинских работников.
К амбулатории прикреплено 2245 человек ― жителей поселков Плодовое, Веснино, Солнечное, Тракторное. Оказываться помощь будет также жителям приближенных крупных населенных пунктов Суходолье, Саперное, Громово. Амбулатория рассчитана на 65 посещений в смену. В здании развернуто пять коек дневного стационара, а также разместились кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога и гинеколога, а также дневной стационар на четыре койки. В отдельном блоке для работников предусмотрены две двухкомнатные квартиры с отделкой.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Тихвинский район стал лидером по количеству позитивных оценок работы медиков. В опросе «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской области» участвовали 7207 человек. А коллектив Тихвинской межрайонной больницы получил награду во всероссийском конкурсе.