Российских туроператоров могут освободить от выплаты НДС на несколько лет

Введение нулевого НДС для туроператоров будет способствовать развитию турбизнеса, позволит снизить стоимость путевок и расширить их ассортимент, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как считают в РСТ, отмена НДС для туристических операторов создает предпосылки для развития данного вида бизнеса, включая его укрупнения, и обеспечения фискальной прозрачности, пишут РИА Новости.

Кроме того, выиграют и потребители, так как отмена НДС способствует расширению ассортимента путевок и становится стимулом к снижению их стоимости, уточнили в союзе.

Туроператор формирует и продает путешествия как туристический продукт или комплекс услуг, большинство из них по закону не облагается налогом или облагается по льготной ставке. В итоге туроператор, не освобожденный от НДС, вынужден платить его фактически со всех своих услуг. В результате НДС становится фактически оборотным налогом, который непосилен для ведения турбизнеса, учитывая его низкую рентабельность на массовых направлениях, пояснили в РСТ.

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Союз в течение нескольких лет поднимал вопрос обнуления НДС для туристических операторов. О такой необходимости говорила и Ассоциация туроператоров России. Весной АТОР обратилась к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, в Ростуризм и Министерство финансов, предложив ввести нулевой НДС для туроператоров. Как считают в ассоциации, освобождение туроператоров от уплаты этого налога станет эффективной антикризисной мерой, позитивно скажется на ценообразовании путевок и сделает их доступными большему количеству граждан России.