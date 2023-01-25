Приезжий романтик ограбил цветочный магазин в Петербурге, чтобы подарить букет девушке

По информации ivbg.ru, уроженец Кировской области обвиняется в ограблении цветочного магазина в Санкт-Петербурге. Злоумышленник признался, что сделал это, чтобы подарить букет девушке.
По версии следствия, ночью 8 ноября 2022 года 33-летний уроженец Кировской области зашел в цветочный магазин в подземном переходе на площади Стачек. На глазах у продавца он схватил вазу с 50 розами и убежал.
В ходе расследования выяснилось, что молодой человек пошел на грабеж, чтобы порадовать любимую девушку. Дело рассмотрит Кировский районный суд.
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17.10.2022 2444