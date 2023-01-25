Арматурщик буквально переломал своего знакомого в Отрадном

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 24 января на первом этаже дома на улице Гагарина в Отрадном Кировского района найден окровавленный 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы лицевого отдела черепа, множество переломов ребер и поперечных отростков поясничного отдела позвоночника, а также шок третьей степени.

Подозреваемый задержан – им оказался 53-летний местный житель, работающий арматурщиком в строительной компании. Ранее мужчина был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство.

Мотивы действий подозреваемого устанавливаются.

Вам будет интересно
Арматурщик буквально переломал своего знакомого в Отрадном отрадное, Ленинградская область, Кировский район
В Тихвине пенсионер отрубил соседке голову топором. С места изъяли еще два
По информации ivbg.ru, 22 декабря в квартире дома на улице Машиностроителей в Тихвине найдено тело 43-летней женщины с отрубленной головой...
22.12.2022 2284
Автор