Уроженец Узбекистана задержан за изнасилование школьницы в Петербурге

По информации ivbg.ru, 24 января в полицию обратилась 35-летняя женщина. В доме № 26 на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге мужчина азиатской внешности изнасиловал ее 15-летнюю дочь.

Подозреваемого по приметам нашли и задержали возле дома № 7 на бульваре Красных Зорь. Им оказался 42-летний уроженец Узбекистана.

Заведено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.