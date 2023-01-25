Уроженец Узбекистана задержан за изнасилование школьницы в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 января в полицию обратилась 35-летняя женщина. В доме № 26 на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге мужчина азиатской внешности изнасиловал ее 15-летнюю дочь.

Подозреваемого по приметам нашли и задержали возле дома № 7 на бульваре Красных Зорь. Им оказался 42-летний уроженец Узбекистана.

Заведено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

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16.05.2022 4891
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