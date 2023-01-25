Папа Римский пояснил, что «гомосексуальность — это не преступление»

Преступную подоплеку гомосексуализма начал отрицать глава Ватикана Папа Римский Франциск.

В интервью агентству Associated Press папа римский Франциск заявил, что считает гомосексуализм грехом, но не преступлением. Он заявил, что между этими двумя понятиями следует проводить различие.

Отсутствие милосердия также является грехом, сказал понтифик.

Католическое учение рассматривает гомосексуальные акты как «по своей сути порочные», но не подразумевает, что к гомосексуалистам следует относиться неуважительно, сообщает Associated Press.