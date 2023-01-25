Минпросвещения включит в программу роман Николая Островского «Как закалялась сталь»

Также, обязательными для изучения станут ряд произведений про Великую Отечественную войну.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что его ведомство приняло решение вернуть в школьную программу по литературе роман Николая Островского «Как закалялась сталь» и рассказ Алексея Толстого «Русский характер».

Кравцов, в частности, сообщил, что ведомство уже утвердило обязательные образовательные программы, и в них добавили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, романы «Горячий снег» Юрия Бондарева и «Сын артиллериста» Константина Симонова, а также роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон», ряд иной прозы и поэзии.

Ранее первый зампред думской фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин заявил, что из школьной программы по литературе следует убрать «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Он пояснил, что «многие факты Александром Исаевичем были высосаны из пальца». Член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман, в свою очередь, заявил, что в книге «очень многие конкретные утверждения представляют собой так называемые зэковские байки».