Райффайзенбанк с 1 февраля прекратит прием долларов и евро в банкоматах

«Райффайзенбанк» не будет принимать американскую и европейскую валюту в своих банкоматах с 1 февраля.

Соответствующее решение вызвано тем, что в последнее время потребности клиентов сильно изменились. Об этом сообщили на сайте организации.

— Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам, — сообщили в пресс-службе банка.

Уточняется, что россияне все еще смогут вносить наличные деньги в отделениях банка. Кроме того, операции с иностранной валютой банк будет проводить в штатном режиме.