Мокрый снег с дождем и до +4 градусов обещают в Ленобласти 26 января

Автор: Гузель Галимова
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Жителей Ленобласти в четверг, 26 января, ждет облачная погода.

Ночью в большинстве районов региона пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем ожидаются осадки, местами небольшие в виде мокрого снега и снега, на западе с дождем.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -1…+4°C. На дорогах гололедица.

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