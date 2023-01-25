Мокрый снег с дождем и до +4 градусов обещают в Ленобласти 26 января

Жителей Ленобласти в четверг, 26 января, ждет облачная погода.

Ночью в большинстве районов региона пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем ожидаются осадки, местами небольшие в виде мокрого снега и снега, на западе с дождем.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -1…+4°C. На дорогах гололедица.