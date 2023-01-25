В Волховском районе Ленобласти простились с погибшим на Украине Валерием Быковым. Ему было 34 года.

Церемония прощания с бойцом состоялась в Доме культуры в деревне Потанино. У него остались жена и двое сыновей.

За заслуги перед Отечеством Валерий Быков представлен к Ордену Мужества посмертно.

Фото: администрация Волховского района