В Потанино простились с погибшим на Украине Валерием Быковым

Автор: Гузель Галимова
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В Волховском районе Ленобласти простились с погибшим на Украине Валерием Быковым. Ему было 34 года.

Церемония прощания с бойцом состоялась в Доме культуры в деревне Потанино. У него остались жена и двое сыновей.

За заслуги перед Отечеством Валерий Быков представлен к Ордену Мужества посмертно.

В Потанино простились с погибшим на Украине Валерием Быковым Потанино, погиб военный, Ленобласть, Волховский район
В Потанино простились с погибшим на Украине Валерием Быковым Потанино, погиб военный, Ленобласть, Волховский район
В Потанино простились с погибшим на Украине Валерием Быковым Потанино, погиб военный, Ленобласть, Волховский район
Фото: администрация Волховского района
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В Потанино простились с погибшим на Украине Валерием Быковым Потанино, погиб военный, Ленобласть, Волховский район
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