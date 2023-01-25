Доля импортной мебели в России за 2022 год сократилась с 41% до 25%

При этом собственное производство в РФ в денежном выражении выросло в 2022 году на 15%.
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности сообщила, что за 2022 год доля импортной мебели на российском рынке сократилась с 41% до 25%.
При этом собственное производство в РФ в денежном выражении выросло в 2022 году на 15%, до более чем 356 миллиардов рублей, что на 58% больше показателя 2019 года и на 15,2% выше показателя 2021 года.
При этом в натуральном выражении собственное производство в России осталось на уровне 2021 года.
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