Ленобласть выделит на восстановление инфраструктуры в Енакиево 750 млн рублей

В 2023 году Ленобласть планирует восстановить 156 инфраструктурных объектов в подшефном городе ДНР
750 млн рублей на эти цели заложено в бюджете региона на 2023 год — 0,5% от всего бюджета. В перечне работ ― ремонт в образовательных учреждениях, дорог, сетей освещения, установка новых модульных очистных сооружений, замена аварийных участков коммунальных сетей, кровель в многоквартирных домах и многое другое.
В 2022 году область восстановила 75 инфраструктурных объектов. В Кремле уже оценили вклад Ленобласти в восстановление Енакиево.
Отметим, что Ленобласть стала одним из регионов-лидеров в помощи ЛНР и ДНР. Так усилиями специалистов из «Команды47» новый учебный год в Енакиево начался в обновленных школах. Их не только отремонтировали, но и оборудовали современными компьютерами и другой техникой.