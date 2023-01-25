Ленобласть выделит на восстановление инфраструктуры в Енакиево 750 млн рублей

В 2023 году Ленобласть планирует восстановить 156 инфраструктурных объектов в подшефном городе ДНР

750 млн рублей на эти цели заложено в бюджете региона на 2023 год — 0,5% от всего бюджета. В перечне работ ― ремонт в образовательных учреждениях, дорог, сетей освещения, установка новых модульных очистных сооружений, замена аварийных участков коммунальных сетей, кровель в многоквартирных домах и многое другое.

«Федеральный Фонд развития территорий предоставил Ленинградской области 1,3 миллиарда рублей из бюджета нашей страны. Еще 750 миллионов выделит бюджет региона. Мы настроены на то, что с федеральной поддержкой восстановление социальных и инфраструктурных объектов в Енакиево пойдет гораздо быстрее. Контроль, организация и качество работ — за нами», — рассказал глава 47 региона Александр Дрозденко.

В 2022 году область восстановила 75 инфраструктурных объектов. В Кремле уже оценили вклад Ленобласти в восстановление Енакиево.

Отметим, что Ленобласть стала одним из регионов-лидеров в помощи ЛНР и ДНР. Так усилиями специалистов из «Команды47» новый учебный год в Енакиево начался в обновленных школах. Их не только отремонтировали, но и оборудовали современными компьютерами и другой техникой.