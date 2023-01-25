Минфин: госдолг России вырос до 22,8 триллиона рублей за 2022 год

Совокупный размер внутреннего и внешнего госдолга России по итогам прошлого года достиг отметки в 22,8 трлн рублей.

Внутренний и внешний долги России по итогам 2022 выросли и составили 22,8 триллиона рублей. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минфин, в 2021 году этот показатель составлял 20,9 триллиона.

На обслуживание госдолга в прошлом году выделили 1,33 триллиона рублей, что составило 4% от всех федеральных бюджетных трат.

По прогнозам экспертов, к концу года суммарное значение госдолга составит 25 триллионов рублей. С таким мнением выступил эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк.