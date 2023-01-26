Чемпионка Игр-1980 назвала причины возвращения в Россию из США

Стало известно, что 66-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук, уехавшая жить в Штаты в начале 1990-х годов, 22 января вернулась в России.
По словам Натальи Линичук, она хочет поработать тренером с российскими фигуристами и открыта для предложений.
«Мне интересны не только танцы, я всегда помогала одиночникам и парникам в плане понимания себя, чувства скольжения, помогала им и с прыжками», – сказала Наталья Линичук
В паре с Геннадием Карпоносовым Наталья Линичук стала олимпийской чемпионкой в 1980 году и одержала две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством выступали Оксана Грищук и Евгений Платов, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров.
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