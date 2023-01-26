Маршрутка насмерть сбила пенсионерку под Гатчиной

Смертельный наезд на пешехода произошло утром 25 января на 32-м километре дороги «Красное Село — Гатчина – Павловск» в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, автобус «ПАЗ» под управлением 45-летнего гражданина Киргизии сбил 73-летнюю жительницу деревни Вяхтелево, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Водитель за последние месяцы к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.