Маршрутка насмерть сбила пенсионерку под Гатчиной

Смертельный наезд на пешехода произошло утром 25 января на 32-м километре дороги «Красное Село — Гатчина – Павловск» в Гатчинском районе Ленобласти.
По предварительным данным, автобус «ПАЗ» под управлением 45-летнего гражданина Киргизии сбил 73-летнюю жительницу деревни Вяхтелево, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.
Водитель за последние месяцы к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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