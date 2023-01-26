Пенсионера из Вырицы подозревают в растлении трех детей

По информации ivbg.ru, 2 августа 2022 года сотрудники полиции задержали 72-летнего жителя поселка Вырица Гатчинского района за насилие над маленькой девочкой. А 25 января 2023 года полицейские установили причастность мужчины к другим преступлениям.

По версии следствия, с 1 января 2017 года по 18 июня 2021 года он дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении маленькой девочки (8 и 12 лет) в Вырице.

А с 19 июня 2021 года по 18 июня 2022 года мужчина совершал развратные действия, в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста.

Заведены еще два уголовных дела о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Расследование продолжается.