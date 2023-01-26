Доброволец из Колтушей погиб на Украине

Автор: Гузель Галимова
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Доброволец Александр Макартумов из Всеволожского района Ленобласти погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

В администрации Колтушского поселения выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Александра Викторовича, которая потеряла мужа, отца», — говорится в сообщении.
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Фото: администрация Колтушское СП

Имя подполковника Макартумова будет нанесено на мемориал «Вечная память землякам — Защитникам Отечества» в деревне Колтуши.

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