Aviasales: россияне массово устремились в феврале в Стамбул, Ереван и Дубай

Впервые с сентября прошлого года сразу три зарубежных города оказались популярными у россиян для полетов в феврале.

Среди них: Стамбул, Ереван и Дубай. Так, четыре процента россиян полетят в Стамбул, три процента — в Ереван и два процента туристов отправятся в Дубай. Об этом свидетельствуют данные сервиса Aviasales

К слову, для внутреннего туризма жители страны выберут Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, популярными оказались Минеральные Воды, Калининград, Иркутск и Казань. Билеты в Сочи в среднем стоят 10,4 тысячи рублей, в Москву — 6,8 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург — 6,5 тысяч рублей.