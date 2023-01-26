«Яндекс» сообщил об утечке исходного кода своих проектов

Утечку устаревших версий исходного кода нескольких проектов «Яндекса» подтвердила пресс-служба организации.

— Служба безопасности Яндекса выявила в открытом доступе части кода из внутреннего репозитория, — сообщили представители компании.

При этом в пресс-службе утверждают, что это нельзя именовать взломом «Яндекса». Опубликованный исходный код отличается от актуальной версии, уточнили в пресс-службе. В компании сообщили, что в настоящее время ведется расследование этой ситуации и что утечка не затронула личные данные пользователей.

Стоит отметить, что 25 января в свободном доступе появился исходный код большинства сервисов «Яндекса». Архив с этим кодом в сжатом виде весит примерно 45 гигабайт.