«Яндекс» сообщил об утечке исходного кода своих проектов

Утечку устаревших версий исходного кода нескольких проектов «Яндекса» подтвердила пресс-служба организации.
— Служба безопасности Яндекса выявила в открытом доступе части кода из внутреннего репозитория, — сообщили представители компании.
При этом в пресс-службе утверждают, что это нельзя именовать взломом «Яндекса». Опубликованный исходный код отличается от актуальной версии, уточнили в пресс-службе. В компании сообщили, что в настоящее время ведется расследование этой ситуации и что утечка не затронула личные данные пользователей.
Стоит отметить, что 25 января в свободном доступе появился исходный код большинства сервисов «Яндекса». Архив с этим кодом в сжатом виде весит примерно 45 гигабайт.
Вам будет интересно
99 лет назад Северная столица в очередной раз сменила название: 26 января 1924 года Петроград стал Ленинградом. За 320 лет...
26.01.2023 81