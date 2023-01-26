Снижение спроса на потребительские товары в 2022 году стало крупнейшим после кризиса 2014 года

Автор: Александр Селиванов
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Снижение составило 3,4%, подсчитали специалисты. В 2015 году продажи в натуральном выражении опускались на полтора процента.

Снижение продаж в первую очередь связано с падением реальных располагаемых доходов, которые напрямую зависят от темпов роста инфляции.

Аналитики NielsenIQ отмечают, что потребительский спрос опускался в течение всего 2022 года, за исключением марта, когда произошёл ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе зарубежных брендов, пишет РБК.

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