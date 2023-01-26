ФосАгро продолжает работу по программе укрепления продовольственной безопасности страны

Волховский филиал АО «Апатит» представил на рынке новый вид удобрений.

Как сообщили в пресс-службе компании, речь идет о водорастворимом аммофосе. Это инновационный продукт, востребованный аграриями и широко используемый в технологиях листовых подкормок и в фертигации.

В руководстве компании заметили, что продукт доказал свою эффективность на открытых грунтах в работе со всеми основными сельхозкультурами, в том числе как элемент комплексных систем питания растений на основе жидких минеральных удобрений. Для производства нового вида удобрений реализована технологическая схема с двухступенчатой кристаллизацией непрерывного действия. Волховские водорастворимые удобрения проходят несколько стадий очистки через фильтры, что положительно влияет на экологичность продукции.

«Получение нового продукта – это настоящая победа всего нашего коллектива: ученых НИУИФа, строителей, технологов, механиков, киповцев, энергетиков. Это наш общий вклад в обеспечение российских аграриев качественными удобрениями, в продовольственную безопасность страны», – заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Напомним, что строительство нового завода-миллионника в Волхове является ключевым инвестиционным проектом в стратегии развития Группы «ФосАгро». Завод должен выйти на проектную мощность в уже в 2023 году. Сам проект является одним из пилотных соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Оно было подписано совместно с Министерством экономического развития РФ и руководством Ленобласти в декабре 2020 года.