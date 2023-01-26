Ленинградскому зоопарку подарили коллекцию птичьих яиц

Один старейших натуралистов и любителей птиц Петербурга Лев Каменчук подарил Ленинградскому зоопарку коллекцию яиц 48 видов птиц. Он собирал ее на протяжении 80 лет.

Лев Владимирович с детства начал собирать и хранить птичьи яйца. Мужчина вместе с друзьями детства ходили в лес и там изучали местных пернатых. Гнезда они не разоряли, а брали лишь одно яйцо, чтобы оставалась полная кладка из пяти-шести яиц.

Яйца ребята прокалывали иголкой, а содержимое выдували, чтобы осталась лишь скорлупа, ее ничем не обрабатывали, а просто укладывали в вату. Самым первым экземплярам в коллекции уже около 80 лет.

Фото: Ленинградский зоопарк

Полученную в дар коллекцию сотрудники Ленинградского зоопарка используют для демонстрации детям на занятиях и лекциях.