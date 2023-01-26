Школьница из Волхова нарисовала один из лучших в России экоплакатов

В региональном комитет по природным ресурсам организаторы вручили награды участникам федерального просветительского конкурса «Экоплакат».

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, призов удостоены, занявшая первое место, ученица Волховской школы №1 Надежда Кутищева, финалисты — Сабина Матвеева из поселка Курск Волосовского района и Назар Хозяшев из Кингисеппа.

Работы ленинградцев будут представлены в Минприроды РФ на церемонии подведения итогов 2022 год федеральной программы. «Школа утилизации: электроника».

Вам будет интересно Ленобласть перевыполнила план по лесовосстановлению По итогам сезона план по лесопосадкам в регионе выполнен на 104%, высажено 6,7 тыс. га лесов и зафиксировано всего 70... 07.11.2022 351

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На 2021 год в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса, а в 2021 году искусственное лесовосстановление в регионе проведено на площади в 8,9 тысячи гектаров (101% к плану). По итогам сезона 2022 года план по лесопосадкам в регионе выполнен на 104%, высажено 6,7 тыс. га лесов и зафиксировано всего 70 лесных пожаров, что в 6 раз меньше, чем в 2021 году.