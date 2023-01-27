Жителя Калуги в федеральном розыске задержали на станции в Лодейном Поле

По информации ivbg.ru, 25 января на железнодорожной станции Лодейное Поле был задержан 36-летний житель Калуги в федеральном розыске.

Мужчину нашли во время отработки пассажиропотока. Калужанин скрывался на протяжении трех недель, его разыскивали по уголовному делу об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Задержанного передали инициатору розыска.