Десятитонный колокол перед Смольным собором в память об освобождении Ленинграда от блокады ударит 900 раз

После панихиды в Воскресенском Смольном соборе по погибшим в годы Великой Отечественной войны 27 января прозвучит 900 ударов десятитонного колокола – по числу дней блокады Ленинграда.

Божественная литургия будет совершена в 09:40.

По завершении богослужения около 11:00 состоится освящение грузинской иконы «Предстательство святой Нины о граде Петрове» и панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.