Десятитонный колокол перед Смольным собором в память об освобождении Ленинграда от блокады ударит 900 раз

После панихиды в Воскресенском Смольном соборе по погибшим в годы Великой Отечественной войны 27 января прозвучит 900 ударов десятитонного колокола – по числу дней блокады Ленинграда.
Божественная литургия будет совершена в 09:40.
По завершении богослужения около 11:00 состоится освящение грузинской иконы «Предстательство святой Нины о граде Петрове» и панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.
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