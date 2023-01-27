Десятитонный колокол перед Смольным собором в память об освобождении Ленинграда от блокады ударит 900 раз

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

После панихиды в Воскресенском Смольном соборе по погибшим в годы Великой Отечественной войны 27 января прозвучит 900 ударов десятитонного колокола – по числу дней блокады Ленинграда.

__164027
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии

Божественная литургия будет совершена в 09:40.

По завершении богослужения около 11:00 состоится освящение грузинской иконы «Предстательство святой Нины о граде Петрове» и панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Вам будет интересно
Десятитонный колокол перед Смольным собором в память об освобождении Ленинграда от блокады ударит 900 раз колокол
Активисты «Невского десанта» помогают пожилым людям в Лужском районе
Ленинградская область присоединилась к Всероссийской патриотической акции «Невский десант». На базе трех поселений Лужского района будут дислоцироваться три студенческих отряда...
27.01.2023 20
Автор
Поделиться