Знакомство в Telegram ради обмена валюты закончилось для петербуржца потерей 700 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, строитель «Адмиралтейских Верфей» познакомился с грабителем в Telegram, чтобы купить валюту. Встреча состоялась 24 января возле дома на улице 2-я Комсомольская.

Неизвестный силой отобрал у петербуржца 700 тысяч рублей, перемотанные резинкой. По факту грабежа заведено уголовное дело.

На вид преступнику около 20-23 лет, ростом 180-190 см, имеет короткие темно-русые волосы, прыщи на лице. Был одет в пуховик черного цвета, спортивные штаны тёмного цвета, кроссовки белого цвета, вязаную шапку.