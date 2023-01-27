Знакомство в Telegram ради обмена валюты закончилось для петербуржца потерей 700 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, строитель «Адмиралтейских Верфей» познакомился с грабителем в Telegram, чтобы купить валюту. Встреча состоялась 24 января возле дома на улице 2-я Комсомольская.
Неизвестный силой отобрал у петербуржца 700 тысяч рублей, перемотанные резинкой. По факту грабежа заведено уголовное дело.
На вид преступнику около 20-23 лет, ростом 180-190 см, имеет короткие темно-русые волосы, прыщи на лице. Был одет в пуховик черного цвета, спортивные штаны тёмного цвета, кроссовки белого цвета, вязаную шапку.
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05.02.2021 3394