Стало известно, сколько россиян одобряют деятельность Владимира Путина

Новый опрос провел ВЦИОМ.

Согласно исследованию ВЦИОМ, деятельность президента России Владимира Путина одобряет 75,5% россиян, еще 78,5% жителей — доверяют главе государства.

Опрос проводился с 16 по 22 января. В нем приняли участие 1,6 тысяч человек от 18 лет.

Ранее стало известно, что Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попал в топ-5 глав регионов России по эффективности работы.