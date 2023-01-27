Стало известно, сколько россиян одобряют деятельность Владимира Путина

Автор: Анастасия Щербакова
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Новый опрос провел ВЦИОМ.

Согласно исследованию ВЦИОМ,  деятельность президента России Владимира Путина одобряет 75,5% россиян, еще 78,5% жителей — доверяют главе государства.

Опрос проводился с 16 по 22 января. В нем приняли участие 1,6 тысяч человек от 18 лет.

Ранее стало известно, что Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попал в топ-5 глав регионов России по эффективности работы.

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25.01.2023 107
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