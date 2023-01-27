В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 134 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 241 903 человек, выздоровели — 237 448.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3) .

Волховский район: Волхов (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+26), Кудрово (+1), Янино-1 (+2), Сертолово (+6), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Кальтино (+1).

Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+1), Яшино (+1), Горьковское (+1), Пушное (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+2), Войсковицы (+1), Пудомяги (+1), Остров (+1).

Киришский район: Кириши (+20).

Кировский район: Кировск (+1), Мга (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Горбунки (+1) , Лаголово (+1), Гора-Валдай (+1), Лебяжье (+2), Кипень (+1).

Лужский район: Луга (+3), Клюкошицы (+1).

Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+4).

Приозерский район: Сосново (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+3), Загривье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+25), Бор (+1).

Тосненский район: Тосно (+2) , пос. Ушаки (+1).