В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 134 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 241 903 человек, выздоровели — 237 448.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+26), Кудрово (+1), Янино-1 (+2), Сертолово (+6), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Кальтино (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+1), Яшино (+1), Горьковское (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Войсковицы (+1), Пудомяги (+1), Остров (+1).
- Киришский район: Кириши (+20).
- Кировский район: Кировск (+1), Мга (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Гора-Валдай (+1), Лебяжье (+2), Кипень (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Клюкошицы (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+4).
- Приозерский район: Сосново (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+25), Бор (+1).
- Тосненский район: Тосно (+2), пос. Ушаки (+1).
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