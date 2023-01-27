Коронавирус подтвердился еще у 134 жителей Ленобласти — данные на 27 января

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 134 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 241 903 человек, выздоровели — 237 448.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+3).
  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+26), Кудрово (+1), Янино-1 (+2), Сертолово (+6), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Кальтино (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+1), Яшино (+1), Горьковское (+1), Пушное (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+2), Войсковицы (+1), Пудомяги (+1), Остров (+1).
  • Киришский район: Кириши (+20).
  • Кировский район: Кировск (+1), Мга (+1).
  • Ломоносовский район: Новоселье (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Гора-Валдай (+1), Лебяжье (+2), Кипень (+1).
  • Лужский район: Луга (+3), Клюкошицы (+1).
  • Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+4).
  • Приозерский район: Сосново (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+3), Загривье (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+25), Бор (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+2), пос. Ушаки (+1).
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