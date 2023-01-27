Полиция Петербурга задержала мужчину, находящегося в розыске за мошенничество

По информации ivbg.ru, 38-летнего уроженца поселка Чегдомын Хабаровского края задержали 26 января в 15:40 воле дома № 13 по Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге.
Мужчину подозревают в мошенничестве в крупном размере. В 2021 году, заключив договор о постройке гаража, он получил аванс в размере 288,7 тыс. рублей, а работы так и не произвел.
В розыск подозреваемого объявило в октябре 2022 года УМВД России по Хабаровскому краю. Мужчину передадут инициаторам розыска.
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17.11.2022 7635