В Петербурге передали в суд дело бывшего директора Дома ветеранов, обвиняемого во взятках на 19 млн рублей

По информации ivbg.ru, завершило расследование дела в отношении бывшего директора Дома ветеранов войны и труда и гендиректора компании «РоссРента». Их обвиняют во взяточничестве. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 36 млн рублей.

По версии следствия, с 2010 по 2019 годы первый регулярно получал взятки от второго за размещение в Доме ветеранов пенсионеров – ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и жителей блокадного Ленинграда.

Общая сумма взяток превысила 19 млн рублей. Бывший директор также обманом похищал имущество пожилых людей – им говорили, что за размещение в Доме ветеранов якобы необходимо отдать квартиру государству.