Суббота в Ленобласти пройдет без существенных осадков

Жителей Ленобласти в субботу, 28 января, ждет облачная с прояснениями погода.

Существенных осадков не ожидается, во второй половине дня на северо-западе пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный умеренный, во второй половине дня в прибрежных районах порывы до сильного.

Температура воздуха ночью -4…-9°С, местами до -13°С, днем -2…-7°С. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — понижаться.