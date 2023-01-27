Украденный из магазина в Кудрово кот Ролтик нашелся

Автор: Гузель Галимова
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Кота Ролтика, которого 25 января украли из магазина в Кудрово, нашли и вернули домой.

Как рассказали хозяева питомца, кота нашли на улице Антона Овсиенко. Получается, что укравший мужчина просто выкинул кота на улицу. Сейчас Ролтик уже дома, заедает стресс после вынужденного путешествия.

Украденный из магазина в Кудрово кот Ролтик нашелся украли кота, Ленобласть, Кудрово, кот, Всеволожский район
Украденный из магазина в Кудрово кот Ролтик нашелся украли кота, Ленобласть, Кудрово, кот, Всеволожский район
Фото: vk.com/ДТП и ЧП Кудрово | Новости

Напомним, 25 января неизвестный мужчина прихватил с собой кота, который живет в магазине уже пять лет.

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Украденный из магазина в Кудрово кот Ролтик нашелся украли кота, Ленобласть, Кудрово, кот, Всеволожский район
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