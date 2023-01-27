Украденный из магазина в Кудрово кот Ролтик нашелся

Кота Ролтика, которого 25 января украли из магазина в Кудрово, нашли и вернули домой.

Как рассказали хозяева питомца, кота нашли на улице Антона Овсиенко. Получается, что укравший мужчина просто выкинул кота на улицу. Сейчас Ролтик уже дома, заедает стресс после вынужденного путешествия.

Фото: vk.com/ДТП и ЧП Кудрово | Новости

Напомним, 25 января неизвестный мужчина прихватил с собой кота, который живет в магазине уже пять лет.